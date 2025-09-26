FIFA trừng phạt Malaysia và bảy cầu thủ, tuyển Việt Nam hưởng lợi

26/09/2025 21:57

Ủy ban Kỷ luật FIFA đã áp dụng các hình phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả và ngụy tạo giấy tờ.

Theo thông báo mới nhất, 7 cầu thủ  Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano cùng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ nhận án phạt nặng từ FIFA

FAM đã gửi yêu cầu thẩm tra tư cách thi đấu lên FIFA, và trong quá trình này, tổ chức này đã sử dụng các tài liệu bị chỉnh sửa để có thể đăng ký các cầu thủ nói trên.

vn_malay.jpeg
Với nhiều cầu thủ nhập tịch bị cho không đúng quy định trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia (áo vàng) bị phạt nặng

Cả bảy cầu thủ đã ra sân trong trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam thuộc vòng loại thứ ba Cúp bóng đá châu Á AFC Saudi Arabia 2027 vào ngày 10/6/2025, sau đó FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tư cách thi đấu của Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Sau quá trình xem xét hồ sơ, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã đưa ra các án phạt sau:

- Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 CHF nộp cho FIFA.

﻿Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 CHF nộp cho FIFA.

Ngoài ra các cầu thủ nói trên bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, có hiệu lực kể từ ngày được thông báo quyết định.

Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu của các cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia Malaysia đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển cho Tòa án Bóng đá FIFA xem xét.

FAM và các cầu thủ đã được thông báo về quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA trong ngày hôm nay. Theo quy định liên quan của Bộ luật Kỷ luật FIFA, họ có mười ngày để yêu cầu một bản quyết định có lý do chi tiết. Nếu có yêu cầu, quyết định này sẽ được công bố trên trang legal.fifa.com. Quyết định vẫn có thể được kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Nếu như Malaysia kháng cáo không thành công, cơ hội để tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trong trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 là tương đối cao, khi 7 cầu thủ nói trên đều là những trụ cột của Malaysia.﻿

