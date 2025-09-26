FIFA trừng phạt Malaysia và bảy cầu thủ, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Ngoài ra c ác cầu thủ nói trên bị đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng , có hiệu lực kể từ ngày được thông báo quyết định.

Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu của các cầu thủ này cho đội tuyển quốc gia Malaysia đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển cho Tòa án Bóng đá FIFA xem xét.

FAM và các cầu thủ đã được thông báo về quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA trong ngày hôm nay. Theo quy định liên quan của Bộ luật Kỷ luật FIFA, họ có mười ngày để yêu cầu một bản quyết định có lý do chi tiết. Nếu có yêu cầu, quyết định này sẽ được công bố trên trang legal.fifa.com. Quyết định vẫn có thể được kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Nếu như Malaysia kháng cáo không thành công, cơ hội để tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ trong trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 là tương đối cao, khi 7 cầu thủ nói trên đều là những trụ cột của Malaysia.﻿