FIFA thẳng thừng nói lời này với bóng đá Malaysia

Chủ tịch FIFA Infatino chụp ảnh lưu niệm cùng Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ảnh: NSTP

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có buổi gặp gỡ với ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), để thảo luận về định hướng phát triển và tương lai của bóng đá Malaysia.

Ông Tunku Ismail chia sẻ: “Chúng tôi không đến đây để đổ lỗi cho ai. Chúng tôi đến đây để tìm ra giải pháp và xây dựng một nền tảng bóng đá vững chắc cho quốc gia”.