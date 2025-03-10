FIFA ra mắt quả bóng World Cup 2026 điều khiển bởi AI: Rõ khả năng Messi đá cúp thế giới

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố quả bóng chính thức cho World Cup 2026 và nó được điều khiển bởi AI. Nó được ca ngợi là "quả bóng tiên tiến nhất từng được tạo ra" với phản hồi ngay lập tức giúp VAR đưa ra quyết định về lỗi chạm tay và việt vị nhanh hơn.

Quả bóng mang tên Adidas Trionda có nghĩa là "ba làn sóng", có giá 119 bảng Anh/160 đô la Mỹ và được thiết kế để hỗ trợ trọng tài cũng như cầu thủ, với công nghệ bên trong giúp đưa ra quyết định việt vị.

Bảng màu trắng, đỏ, xanh dương và xanh lá cây của nó tôn vinh màu sắc của các quốc gia chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Canada và Mexico, cũng như gợi nhớ đến Brazuca năm 2014. Thiết kế có hình ngôi sao màu xanh tượng trưng cho Mỹ, lá phong đỏ tượng trưng cho Canada và đại bàng xanh tượng trưng cho Mexico.