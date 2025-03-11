FIFA 'giữ nguyên án phạt ban đầu' với Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Bóng đá Malaysia phải hứng chịu cú sốc lớn khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức giữ nguyên các án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nước ngoài liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ nghiêm trọng.

Trong thông cáo phát đi ngày 3/11, FIFA xác nhận Ủy ban Kháng cáo của tổ chức này đã bác bỏ toàn bộ kháng nghị do FAM cùng các cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đệ trình. Tất cả đều bị kết luận vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu.

Thông cáo của FIFA nêu rõ: “Ủy ban Kháng cáo FIFA đã đưa ra quyết định sau khi xem xét đầy đủ các tài liệu và tiến hành phiên điều trần. Kết quả, ủy ban quyết định bác toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các hình phạt ban đầu”.

Mức phạt đối với FAM là 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong thời hạn 12 tháng.

FIFA cho biết FAM và các cầu thủ liên quan đã được thông báo chính thức về quyết định này, đồng thời họ có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản. Sau khi nhận được bản án, các bên có thêm 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).