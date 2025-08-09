Ferrari 296 GTS mui trần cập bến Việt Nam, chủ nhân là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng

BS. Ngô Mộng Hùng được mệnh danh là “Phù thủy sắc đẹp” với hơn 20 năm kinh nghiệm. Không chỉ là một trong những “tên tuổi” trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam, ông còn là gương mặt quen thuộc trên TikTok với kênh cá nhân sở hữu triệu lượt theo dõi, nơi khán giả yêu thích phong cách gần gũi, dí dỏm và những chia sẻ chân thực về nghề cùng cuộc sống.

Ít ai biết BS. Ngô Mộng Hùng từng nuôi niềm đam mê tốc độ từ thuở trẻ. Và có lẽ chính vì vậy, lựa chọn Ferrari 296 GTS không chỉ thỏa mãn tình yêu xe, mà còn phản chiếu trọn vẹn bản ngã của ông: tốc độ, cá tính và mê say những đường cong gợi cảm. Giống như triết lý làm nghề, Ferrari là sự hòa quyện của tốc độ và nghệ thuật, cũng như cách ông kiến tạo nên những đường nét mềm mại, quyến rũ dành cho phái đẹp.

Tài khoản TikTok triệu follow của BS.Ngô Mộng Hùng

Từ phòng mổ thẩm mỹ đến vô lăng siêu xe, hành trình của BS. Ngô Mộng Hùng thể hiện sự cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống. Ferrari 296 GTS không chỉ là siêu xe, mà còn là biểu tượng cho một phong cách sống trọn vẹn, rực rỡ và đầy cảm hứng.

Ngọc Minh