Fenerbahce công bố lý do sa thải Mourinho: 99 điểm và 99 bàn thắng

Trong thời gian nắm quyền, Jose Mourinho đã dẫn dắt Fenerbahce 62 trận, thắng 37, hòa 14 và thua 11, nhưng không thể giành được danh hiệu nào. Fenerbahce cũng thi đấu kém cỏi trong nước, dù xếp thứ hai ở giải Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Fenerbahce không đánh bại được bất kỳ đội nào trong Top năm và để thua cả giải cúp trước đối thủ truyền kiếp Galatasaray.

Tệ hơn nữa, Mourinho được cho là đã xung đột với ban lãnh đạo và loại bỏ những ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ như Ismail Yuksek và Irfan Can Kahveci. Điều đó làm dấy lên những lời đồn rằng Mourinho "có thành kiến" với những tài năng trong nước.

Mặc dù có thành tích lẫy lừng với các danh hiệu tại Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man United và AS Roma, Jose Mourinho vẫn không thể tạo nên điều kỳ diệu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và các ông chủ của Fenerbahce vô cùng tức giận khi những bản hợp đồng được Mourinho lựa chọn kỹ lưỡng cũng không tỏa sáng.

Koc tóm tắt: “Kiểu bóng đá này có thể hiệu quả ở châu Âu, nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi cần phải thống trị. Chúng tôi tin rằng đội hình này có thể chơi tốt hơn khi không có Jose Mourinho".

Kể từ khi bị sa thải, Jose Mourinho đã được liên hệ với cả Nottingham Forest và West Ham United khi ông cân nhắc bước đi tiếp theo của mình.