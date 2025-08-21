Fed kìm đà tăng giá vàng thế giới, SJC vẫn vọt lên đỉnh kỷ lục 125,4 triệu đồng

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ vừa nâng mục tiêu giá vàng quý I/2026 lên 3.600 USD/ounce khi cho rằng nhu cầu đối với mặt hàng này trong năm nay lên mạnh nhất kể từ năm 2011.

Trong phiên giao dịch 20/8 (kết thúc rạng sáng 21/8 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng mạnh từ mức 3.315 USD lên gần 3.350 USD/ounce, một phần do chứng khoán Mỹ và thị trường tiền số giảm mạnh.

Diễn biến quốc tế đã nhanh chóng phản ánh vào thị trường trong nước. Sáng 21/8, giá vàng vọt lên đỉnh cao kỷ lục mới. Vàng miếng SJC tăng thêm 600.000 đồng, lên 124,4 triệu đồng/lượng (mua) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán). Giá vàng nhẫn tại Doji cũng xác lập đỉnh cao chưa từng có, mua vào 117,3 triệu đồng/lượng và bán ra 120,3 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích của UBS nhận định, những rủi ro kinh tế vĩ mô dai dẳng của Hoa Kỳ, những nghi ngờ về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), xu hướng phi đô la hóa và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ - đặc biệt là từ các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) và các ngân hàng trung ương - là những yếu tố chính khiến giá vàng tăng mạnh.

Ngân hàng này đã nâng dự báo giá vàng quý II/2026 thêm 200 USD, lên 3.700 USD/ounce.