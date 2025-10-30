Fed hạ lãi suất, thị trường tiền tệ, hàng hóa đồng loạt biến động

Tại cuộc họp báo sau phiên họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ (FOMC), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, nội bộ cơ quan vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về định hướng chính sách thời gian tới và khả năng tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 vẫn “bỏ ngỏ”. Ông đồng thời cảnh báo, thị trường không nên coi việc giảm lãi suất hiện nay là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng kéo dài.
Theo Fed, quyết định lần này mang tính phòng ngừa rủi ro, nhằm ngăn đà suy yếu của thị trường lao động, trong bối cảnh Chính phủ liên bang tạm thời đóng cửa, khiến ngân hàng trung ương thiếu dữ liệu kinh tế cập nhật. Bên cạnh đó, Fed cũng tuyên bố kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT), nhằm tránh rủi ro thiếu thanh khoản trên thị trường tiền tệ.
|Ảnh minh họa: baodautu.vn
Ngay sau thông báo của Fed, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt - tăng 0,6%, lên 99,24.
Các nhà giao dịch cũng giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12, với xác suất chỉ còn khoảng 68% so với mức gần như chắc chắn trước đó. Bà Carol Kong, chiến lược gia tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định: "Rõ ràng FOMC đang chia rẽ về triển vọng chính sách và với tình trạng Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, Chủ tịch Powell muốn tiến hành thận trọng hơn".
Giá vàng thế giới đã thu hẹp đà tăng, sau khi Fed công bố quyết định và Chủ tịch Powell phát biểu thận trọng. Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, việc Fed cố gắng giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm tiếp theo có lợi cho đồng USD nhưng gây sức ép lên vàng, bởi vàng thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ nhờ số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô trong tuần (kết thúc ngày 24-10) giảm mạnh 6,85 triệu thùng, vượt xa dự báo. Giá dầu WTI tăng 0,7%, lên 60,55 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 0,8%, lên 64,93 USD/thùng.
Tuy nhiên, đà phục hồi bị kìm hãm do lo ngại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể tiếp tục nâng sản lượng tại cuộc họp sắp tới. 8 thành viên chủ chốt của OPEC đã tăng tổng sản lượng lên 1,66 triệu thùng/ngày trong những tháng gần đây nhằm giành lại thị phần, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ dư cung toàn cầu. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, mức dư thừa có thể đạt 4 triệu thùng/ngày vào năm 2026 nếu xu hướng này tiếp diễn.
Tâm lý lạc quan trên thị trường được củng cố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc và bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận với Trung Quốc trong cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 30-10, bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Hàn Quốc.
Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo, thị trường cần thận trọng khi Fed chưa đưa ra định hướng rõ ràng cho chính sách tiền tệ trong giai đoạn cuối năm. Theo ông Rick Wedell, Giám đốc đầu tư tại RFG Advisory, phản ứng của thị trường ngắn hạn có thể khá trầm lắng, bởi đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm đã được dự báo từ trước.
TTXVN