Fed hạ lãi suất, thị trường tiền tệ, hàng hóa đồng loạt biến động

Tại cuộc họp báo sau phiên họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ (FOMC), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, nội bộ cơ quan vẫn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về định hướng chính sách thời gian tới và khả năng tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12 vẫn “bỏ ngỏ”. Ông đồng thời cảnh báo, thị trường không nên coi việc giảm lãi suất hiện nay là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng kéo dài.

Theo Fed, quyết định lần này mang tính phòng ngừa rủi ro, nhằm ngăn đà suy yếu của thị trường lao động, trong bối cảnh Chính phủ liên bang tạm thời đóng cửa, khiến ngân hàng trung ương thiếu dữ liệu kinh tế cập nhật. Bên cạnh đó, Fed cũng tuyên bố kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT), nhằm tránh rủi ro thiếu thanh khoản trên thị trường tiền tệ.