Fed hạ lãi suất: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở phiên trầm lắng

Mở cửa phiên sáng 30-10, giao dịch diễn ra chậm, chỉ số VN-Index tăng theo quán tính từ phiên hôm qua, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ. Nhịp dao động không lớn, thị trường giằng co quanh mốc tham chiếu. Đến 9 giờ 27 phút, VN-Index gần như đi ngang; HNX-Index tăng 1,07 điểm, UPCOM-Index tăng 1,13 điểm.
Trong rổ VN30, có 10 mã tăng, 7 mã giảm và 13 mã đi ngang, mức biến động giá nhỏ. Nhóm ngân hàng và chứng khoán phân hóa rõ nét, khi sắc xanh - đỏ đan xen, nhiều mã đi ngang. Nhóm bất động sản diễn biến tích cực hơn, nhiều cổ phiếu tăng mạnh, tạo lực nâng cho thị trường. Các nhóm cổ phiếu còn lại cũng giao dịch phân hóa, chưa hình thành xu hướng rõ rệt.
| Thị trường chứng khoán Việt Nam mở phiên trầm lắng sau khi Fed hạ lãi suất. Ảnh minh họa: VGP
Trước đó, thị trường tài chính toàn cầu đa phần khởi sắc trong phiên 29-10, sau khi Fed quyết định hạ lãi suất chủ chốt 0,25 điểm phần trăm, xuống biên độ 3,75% - 4% với tỷ lệ 10-2. Đây là lần thứ hai Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời thông báo sẽ kết thúc chương trình thắt chặt định lượng (QT) để tránh rủi ro thiếu thanh khoản.
Sau thông báo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,075 điểm phần trăm, lên 4,056%, trong khi kỳ hạn 2 năm tăng 0,08 điểm phần trăm, lên 3,575%. Chỉ số đồng USD tăng 0,6%, lên 99,24; đồng euro giảm 0,5%, xuống 1,1594 USD/euro; đồng bảng Anh giảm 0,41%, xuống 1,3213 USD/bảng.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ giữ đà tăng nhẹ: Dow Jones tăng 119,78 điểm, lên 47.826,58 điểm; S&P 500 tăng 10,58 điểm, lên 6.901,47 điểm; Nasdaq Composite tăng 121,47 điểm, lên 23.948,97 điểm. Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng; trong đó Nvidia tăng 4,7% nhờ kế hoạch xây dựng 7 siêu máy tính mới cho Bộ Năng lượng Mỹ.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tăng nhẹ, do dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Dầu WTI tăng 0,7%, lên 60,55 USD/thùng, dầu Brent tăng 0,8%, lên 64,93 USD/thùng. Giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 3.964,39 USD/ounce, sau khi có lúc tăng tới 2% vào đầu phiên; vàng giao tháng 12-2025 của Mỹ tăng 0,4%, lên 4.000,7 USD/ounce.
Các chuyên gia cho rằng động thái của Fed phù hợp kỳ vọng thị trường. Ông Dimitri Silva, Giám đốc phụ trách lãi suất và tiền tệ toàn cầu tại Reams Asset Management nhận định, đây là “một đợt cắt giảm mang tính phòng ngừa”, không nhất thiết báo hiệu chu kỳ giảm lãi suất kéo dài sang năm 2026, trừ khi thị trường việc làm suy yếu hơn nữa.
TTXVN