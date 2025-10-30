Fed hạ lãi suất: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở phiên trầm lắng

Mở cửa phiên sáng 30-10, giao dịch diễn ra chậm, chỉ số VN-Index tăng theo quán tính từ phiên hôm qua, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ. Nhịp dao động không lớn, thị trường giằng co quanh mốc tham chiếu. Đến 9 giờ 27 phút, VN-Index gần như đi ngang; HNX-Index tăng 1,07 điểm, UPCOM-Index tăng 1,13 điểm.

Trong rổ VN30, có 10 mã tăng, 7 mã giảm và 13 mã đi ngang, mức biến động giá nhỏ. Nhóm ngân hàng và chứng khoán phân hóa rõ nét, khi sắc xanh - đỏ đan xen, nhiều mã đi ngang. Nhóm bất động sản diễn biến tích cực hơn, nhiều cổ phiếu tăng mạnh, tạo lực nâng cho thị trường. Các nhóm cổ phiếu còn lại cũng giao dịch phân hóa, chưa hình thành xu hướng rõ rệt.