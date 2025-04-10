Fed hạ lãi suất, chi phí phòng ngừa rủi ro đối với đồng USD giảm mạnh

Theo một báo cáo vào tháng 6 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), chi phí phòng ngừa rủi ro cao và quan điểm lạc quan về đồng USD là hai yếu tố chính kìm hãm tỷ lệ phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong những năm gần đây.

Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại lộ trình cắt giảm lãi suất không chỉ giúp các nhà đầu tư nước ngoài giảm bớt chi phí phòng ngừa rủi ro cho đồng USD, mà còn tạo thêm động lực để họ bảo vệ tài sản của mình tại Mỹ trước đà suy yếu của "đồng bạc xanh".

Trong nhiều năm đồng USD duy trì đà tăng giá, các nhà đầu tư nước ngoài có thể không cần phòng ngừa rủi ro cho tài sản của mình tại Mỹ. Lý do là vì chính chiến lược "để ngỏ" rủi ro tỷ giá này lại giúp họ gia tăng tổng lợi nhuận và là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, xu hướng này giờ đây sắp đảo chiều.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm khoảng 10% trong năm nay, một phần do hoạt động phòng ngừa rủi ro của các nhà đầu tư nước ngoài gia tăng trước những lo ngại về tác động của các chính sách thương mại và thuế quan của Mỹ đối với tài sản của họ tại nước này.

Phòng ngừa rủi ro là một cách để hạn chế tổn thất cho danh mục đầu tư hiện có bằng cách sử dụng các công cụ tài chính như công cụ phái sinh để tạo ra một vị thế đối ứng. Vì hoạt động này thường liên quan đến việc bán USD thông qua các hợp đồng kỳ hạn hoặc hoán đổi, nên bất kỳ sự gia tăng nào trong hoạt động phòng ngừa rủi ro cũng có thể gây thêm áp lực suy yếu cho “đồng bạc xanh”.