Fed giảm lãi suất 0,25%, Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội gì?

Thêm không gian hỗ trợ tăng trưởng tín dụng
Việt Nam đang được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá như một nơi trú ẩn tăng trưởng ổn định trong bức tranh toàn cầu nhiều biến động.
Ngày 17/9, Fed đã hạ lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm xuống 4,0 - 4,25%, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024; đồng thời dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm trong các cuộc họp tháng 10 và 12/2025 nhằm đối phó nguy cơ suy yếu của thị trường lao động dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.
Quyết định của Fed diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai kêu gọi cắt giảm lãi suất sâu hơn; đồng thời tìm cách gia tăng ảnh hưởng lên Hội đồng Thống đốc.
Đề cập về tác động chiến lược đến Việt Nam? ông Nguyễn Quang Huy chia sẻ về cơ hội ổn định vĩ mô và tỷ giá. Đó là đồng USD yếu đi đồng nghĩa với việc áp lực lên tỷ giá VND giảm đáng kể. “Đây là lợi thế quan trọng vì tỷ giá ổn định không chỉ giảm gánh nặng nhập khẩu (xăng dầu, nguyên vật liệu) mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam”, CEO Khoa tài chính ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi cho biết.
Chuyên gia này nhấn mạnh: Hai kênh chính được hưởng lợi là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiếp tục củng cố vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu; vốn gián tiếp (FII) có thể chảy mạnh hơn vào chứng khoán và trái phiếu, hỗ trợ thanh khoản thị trường tài chính.
Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, lợi ích này chỉ bền vững với Việt Nam nếu sức cầu từ Mỹ và Châu Âu không suy giảm sâu. Nghĩa là, Việt Nam hưởng lợi về giá nhưng vẫn phụ thuộc vào triển vọng lượng cầu.
Đối với chính sách tiền tệ, Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng dư địa nới lỏng có kiểm soát, theo đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ không phải duy trì lãi suất cao chỉ để bảo vệ tỷ giá, từ đó có thêm không gian để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, doanh nghiệp và thị trường trong nước.
“Bối cảnh quốc tế thuận lợi hơn cho phép Việt Nam linh hoạt, nhưng cần kiên định mục tiêu ổn định giá cả để giữ niềm tin của nhà đầu tư và người dân. Chính sách tiền tệ cần được phối hợp chặt với tài khóa (chi tiêu công, đầu tư hạ tầng) để biến cơ hội từ bên ngoài thành động lực tăng trưởng bền vững bên trong”, chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy phân tích.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, việc Fed hạ lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm còn có tác động lan tỏa rộng hơn tới chứng khoán, được hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn ngoại, thanh khoản dồi dào và mặt bằng lãi suất thấp; bất động sản có thể phục hồi dần nhờ chi phí vốn hạ nhiệt nhưng cần kiểm soát để tránh “bong bóng”. Bên cạnh đó là cơ hội thúc đẩy tiêu dùng nội địa nhờ lãi suất cho vay giảm, tạo động lực cho tăng trưởng dựa vào thị trường trong nước.
Tuy nhiên chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng, nếu Fed giảm lãi suất vì Mỹ đối diện suy thoái, xuất khẩu Việt Nam sẽ chịu tác động ngược từ nhu cầu yếu; dòng vốn có tính “nóng” (short-term capital) dễ đảo chiều nếu môi trường toàn cầu bất ổn.
Do vậy, Việt Nam cần tỉnh táo, tránh tư duy “dễ dãi” trong nới lỏng, bởi ổn định vĩ mô là nền tảng chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2025
Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 lên 7,5% sau mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025.
Theo UOB, bất chấp rủi ro và bất ổn từ thuế quan, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Hoạt động xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu do áp lực giá từ thuế.
Sau mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025 và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, các chuyên gia từ UOB đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 7,5%, từ mức dự báo trước đó là 6,9%; so với 7,9% trong năm 2024. UOB cũng dự báo, tăng trưởng quý III/2025 dự kiến đạt 7,6% so với cùng kỳ và quý IV/2025 đạt 7,2%. "Đối với năm 2026, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 7%", Báo cáo nêu rõ.
Trước những thách thức từ bên ngoài, Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD vào giữa tháng 8/2025, bao gồm 250 dự án. Nhà nước sẽ tài trợ cho 129 dự án, tập trung vào phát triển đô thị và giao thông với tổng vốn 18 tỷ USD; 121 dự án còn lại, trị giá 30,5 tỷ USD sẽ được huy động từ các nguồn khác, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài.
Trong thời gian tới, UOB kỳ vọng xu hướng suy yếu của USD sẽ tiếp tục khi Fed nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, kéo tỷ giá đồng USD/các đồng tiền châu Á giảm trong các quý tới.
Theo UOB, lạm phát tại Việt Nam vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm rõ rệt. Tính đến tháng 7/2025, lạm phát toàn phần lũy kế từ đầu năm đạt 3,3%, so với mức trung bình 3,6% trong năm 2024 và 3,26% trong năm 2023. Với triển vọng tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025 và áp lực trên tỷ giá của đồng VND, những yếu tố này sẽ hạn chế khả năng NHNN nới lỏng chính sách tiền tệ.
UOB dự báo, Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục ổn định lãi suất chính sách trong ngắn hạn và chỉ bắt đầu hạ lãi suất khi lộ trình cắt giảm mạnh lãi suất USD tại thị trường Mỹ. Trong diễn biến tích cực theo dự báo từ Nhóm Nghiên cứu UOB, Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cắt giảm lãi suất USD 3 lần tổng cộng 0,5% - 0,75%, đưa lãi suất USD xuống quanh mức 3,75% vào cuối năm 2025 và nếu kịch bản này xảy ra, NHNN Việt Nam có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất VND khoảng 0,25 - 0,5% vào cuối năm 2025, tạo động lực tăng trưởng cho 2026.
Với mức lạm phát hàng năm trung bình khoảng 4% cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% (hoặc 9%, 10% trong những năm sắp tới), lãi suất huy động VND hiện quanh 5%, lãi suất cho vay ngắn hạn 6 - 7%, cho vay trung dài hạn 8 - 9% là phù hợp trong tổng thể hài hòa các chủ thể tham gia vào thị trường.
“Chúng tôi cũng dự báo với mặt bằng lãi suất hiện nay, tín dụng toàn hệ thống có thể đạt mức 19 - 20% cho cả năm 2025”, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết.
Về xu hướng tỷ giá dài hạn, các chuyên gia UOB cũng cho rằng, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 4% từ đầu năm 2025 đến nay và diễn biến này là phù hợp. Với lãi suất USD toàn cầu vẫn ở mức cao trên 4%, trong khi lãi suất VND trung bình (lãi suất chính sách, liên ngân hàng…) chỉ quanh 5%, theo UOB sẽ là áp lực làm tăng tỷ giá USD/VND. Chênh lệch nhỏ này thật sự chưa đủ hấp dẫn để giữ chân các nhà đầu tư ngoại nắm giữ tài sản bằng VND trong khi Cơ quan quản lý vẫn phải rất cố gắng quản lý lãi suất VND ổn định.
“Chúng tôi cũng đã nhiều lần phân tích về cơ cấu nền kinh tế và các trụ cột tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong đó Việt Nam sẽ chịu tác động rất mạnh mẽ từ các yếu tố bên ngoài do độ mở của nền kinh tế. Do vậy, mục tiêu quản lý tỷ giá trong một biên độ ổn định rộng hơn, nếu trước đây là 2 - 3%/năm hiện nay và những năm sắp tới ở mức 5 - 6% là phù hợp”, ông Đinh Đức Quang phân tích.
Từ năm 2021 đến nay, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 14% (từ 23.000 lên 26.400 đồng/USD); như vậy trung bình mỗi năm khoảng 3%. Đây là mức biến động bình thường so với các đồng tiền trong khu vực.
Theo UOB, Việt Nam vẫn duy trì tích cực các cân đối lớn như thặng dư thương mại, thu hút đầu tư FDI, kiều hối. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề để toàn nền kinh tế cần tiếp tục chung sức cải thiện như: Cải cách thể chế nhằm đẩy mạnh thu hút FDI, nâng hạng thị trường chứng khoán, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế, giải quyết khó khăn từ thuế quan từ Hoa Kỳ…, các giải pháp tổng thể này sẽ tăng cung ngoại tệ, ổn định tỷ giá.