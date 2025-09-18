Fed giảm lãi suất 0,25%, Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội gì?

Thêm không gian hỗ trợ tăng trưởng tín dụng

Việt Nam đang được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá như một nơi trú ẩn tăng trưởng ổn định trong bức tranh toàn cầu nhiều biến động.

Ngày 17/9, Fed đã hạ lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm xuống 4,0 - 4,25%, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024; đồng thời dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm trong các cuộc họp tháng 10 và 12/2025 nhằm đối phó nguy cơ suy yếu của thị trường lao động dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.

Quyết định của Fed diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai kêu gọi cắt giảm lãi suất sâu hơn; đồng thời tìm cách gia tăng ảnh hưởng lên Hội đồng Thống đốc.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa tài chính ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi)

Đề cập về tác động chiến lược đến Việt Nam? ông Nguyễn Quang Huy chia sẻ về cơ hội ổn định vĩ mô và tỷ giá. Đó là đồng USD yếu đi đồng nghĩa với việc áp lực lên tỷ giá VND giảm đáng kể. “Đây là lợi thế quan trọng vì tỷ giá ổn định không chỉ giảm gánh nặng nhập khẩu (xăng dầu, nguyên vật liệu) mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam”, CEO Khoa tài chính ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi cho biết.

Chuyên gia này nhấn mạnh: Hai kênh chính được hưởng lợi là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiếp tục củng cố vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu; vốn gián tiếp (FII) có thể chảy mạnh hơn vào chứng khoán và trái phiếu, hỗ trợ thanh khoản thị trường tài chính.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, lợi ích này chỉ bền vững với Việt Nam nếu sức cầu từ Mỹ và Châu Âu không suy giảm sâu. Nghĩa là, Việt Nam hưởng lợi về giá nhưng vẫn phụ thuộc vào triển vọng lượng cầu.

Đối với chính sách tiền tệ, Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng dư địa nới lỏng có kiểm soát, theo đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ không phải duy trì lãi suất cao chỉ để bảo vệ tỷ giá, từ đó có thêm không gian để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, doanh nghiệp và thị trường trong nước.

“Bối cảnh quốc tế thuận lợi hơn cho phép Việt Nam linh hoạt, nhưng cần kiên định mục tiêu ổn định giá cả để giữ niềm tin của nhà đầu tư và người dân. Chính sách tiền tệ cần được phối hợp chặt với tài khóa (chi tiêu công, đầu tư hạ tầng) để biến cơ hội từ bên ngoài thành động lực tăng trưởng bền vững bên trong”, chuyên gia tài chính Nguyễn Quang Huy phân tích.

Một số chuyên gia cũng cho rằng, việc Fed hạ lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm còn có tác động lan tỏa rộng hơn tới chứng khoán, được hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn ngoại, thanh khoản dồi dào và mặt bằng lãi suất thấp; bất động sản có thể phục hồi dần nhờ chi phí vốn hạ nhiệt nhưng cần kiểm soát để tránh “bong bóng”. Bên cạnh đó là cơ hội thúc đẩy tiêu dùng nội địa nhờ lãi suất cho vay giảm, tạo động lực cho tăng trưởng dựa vào thị trường trong nước.

Tuy nhiên chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng, nếu Fed giảm lãi suất vì Mỹ đối diện suy thoái, xuất khẩu Việt Nam sẽ chịu tác động ngược từ nhu cầu yếu; dòng vốn có tính “nóng” (short-term capital) dễ đảo chiều nếu môi trường toàn cầu bất ổn.

Do vậy, Việt Nam cần tỉnh táo, tránh tư duy “dễ dãi” trong nới lỏng, bởi ổn định vĩ mô là nền tảng chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2025

Khép kín sản xuất, mở rộng thị trường, một trong những chiến lược then chốt giúp các doanh nghiệp ở Tây Ninh định hình vị thế “cửa ngõ” thương mại quốc tế. Ảnh: Giang Phương/TTXVN

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 lên 7,5% sau mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025.

Theo UOB, bất chấp rủi ro và bất ổn từ thuế quan, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Hoạt động xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu do áp lực giá từ thuế.

Sau mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025 và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, các chuyên gia từ UOB đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 7,5%, từ mức dự báo trước đó là 6,9%; so với 7,9% trong năm 2024. UOB cũng dự báo, tăng trưởng quý III/2025 dự kiến đạt 7,6% so với cùng kỳ và quý IV/2025 đạt 7,2%. "Đối với năm 2026, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 7%", Báo cáo nêu rõ.

Trước những thách thức từ bên ngoài, Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD vào giữa tháng 8/2025, bao gồm 250 dự án. Nhà nước sẽ tài trợ cho 129 dự án, tập trung vào phát triển đô thị và giao thông với tổng vốn 18 tỷ USD; 121 dự án còn lại, trị giá 30,5 tỷ USD sẽ được huy động từ các nguồn khác, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài.