Fed giảm lãi suất 0,25%

Theo tuyên bố của Fed, các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10 phiếu thuận - 2 phiếu chống để hạ biên độ lãi suất cho vay chủ chốt xuống ngưỡng 3,75%-4,00%.

Hai thành viên phản đối là Thống đốc Stephen Miran, người ủng hộ mức giảm mạnh hơn là 0,5 điểm %, và Chủ tịch Fed khu vực thành phố Kansas Jeff Schmid, người “muốn giữ nguyên mức lãi suất hiện tại”.