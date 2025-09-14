FBI thẩm vấn 'bạn tình chuyển giới' của nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk

Theo các quan chức cấp cao FBI tiết lộ với Fox News, Tyler Robinson có "mối quan hệ tình cảm" với một người chuyển giới từ nam sang nữ. Hai người chung sống trong một căn hộ ở St.George, bang Utah.

Người này được cho là "rất hợp tác" với các điều tra viên và "hoàn toàn không biết gì" về kế hoạch của Robinson nên hiện chưa bị cáo buộc tội danh nào trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Trong hồ sơ công khai do tờ New York Post xem xét, Robinson có quen biết với Lance Twiggs - 22 tuổi, sống cùng địa chỉ. Một người họ hàng xác nhận Twiggs là bạn cùng phòng của Robinson nhưng từ chối bình luận về mối quan hệ của họ.