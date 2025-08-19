FBI cảnh báo người dùng iPhone và Android nên tránh sai lầm này

Theo FBI, hình thức lừa đảo này có tên gọi “lừa đảo quét mã QR” tấn công người dùng iPhone và Android. Đó được xem là một biến thể của phương pháp lừa đảo qua tin nhắn, thường được các kẻ lừa đảo sử dụng để thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân.

Nhiều người dùng thường không suy nghĩ mỗi khi quét mã QR mà mình nhận được.

FBI cho biết, nạn nhân có thể nhận được “các gói hàng không mong muốn” từ những người gửi không rõ danh tính, với bên trong có chứa mã QR. Khi quét mã này bằng camera trên điện thoại, người dùng có thể bị dẫn đến các trang web độc hại, nơi thông tin cá nhân của họ có thể bị đánh cắp hoặc phần mềm độc hại có thể được cài đặt vào thiết bị.

Để tránh trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này, FBI khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các gói hàng đáng ngờ và không quét mã QR trong những gói hàng không mong muốn. Nếu nghi ngờ đã bị lừa đảo, người dùng nên kiểm tra tài khoản trực tuyến để phát hiện các hoạt động bất thường và báo cáo sự việc cho các trung tâm an ninh mạng.

Ngoài ra, việc thay đổi mật khẩu và sử dụng phương thức xác thực mạnh hơn cũng được khuyến nghị. Cả iOS và Android đều có các tính năng bảo mật nâng cao. Đặc biệt, Android đã bổ sung tính năng Bảo vệ thiết bị nâng cao giúp người dùng chặn các mối đe dọa trực tuyến và các trang web độc hại.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh FBI cũng đang theo dõi một hình thức lừa đảo qua cuộc gọi điện thoại mới, đồng thời khuyến cáo người dùng nên tránh trả lời các cuộc gọi nghi ngờ ngay cả khi số điện thoại có vẻ hợp pháp.