FBI cảnh báo hãy xóa ngay những tin nhắn này trên điện thoại

Phantom Hacker tái xuất

Phantom Hacker là một chiêu lừa đảo tài chính tinh vi mà FBI đã từng cảnh báo hồi năm 2023. Trong đó, kẻ gian sẽ giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft, ngân hàng hoặc thậm chí FBI để chiếm quyền truy cập vào máy tính nạn nhân.

Chúng dụ người dùng cài đặt phần mềm điều khiển từ xa, nói là để kiểm tra bảo mật, nhưng thực chất là theo dõi tài khoản ngân hàng và đánh cắp tiền của người dùng.