FBI cảnh báo chiến dịch tấn công mạng vượt 'chuẩn mực' thông thường

Hôm 27/8, FBI cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật và tình báo trên toàn thế giới cảnh báo về một chiến dịch tấn công mạng từng xâm nhập 9 công ty viễn thông tại Mỹ đã mở rộng sang nhiều ngành và khu vực khác, tấn công ít nhất 200 tổ chức Mỹ và 80 quốc gia.

FBI và các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo chiến dịch tấn công mạng đã lan tới hơn 80 quốc gia. Ảnh: securuscomms

Khuyến cáo chung này được đưa ra với sự phối hợp của liên minh tình báo Five Eyes cùng các cơ quan từ Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan và Cộng hòa Séc - một sự liên kết bất thường nhằm thể hiện quyết tâm toàn cầu trước một chiến dịch bị các quan chức tình báo mô tả là nguy hiểm và vượt ngoài các chuẩn mực giám sát thông thường.