Fandom NCT gây phẫn nộ vì vẫn tiếp tục phá hoại concert Kpop: Chống lại nhân viên an ninh, Knet kêu gọi cấm nhóm diễn sự kiện offline

Trong những năm gần đây, NCT đang ngày càng trở nên nổi tiếng nhưng đồng thời fandom của nhóm cũng là fandom khiến Knet mất thiện cảm nhất. Lý do là bởi các NCTzen tại Hàn thường xuyên gây nên nhiều tranh cãi trong cách ứng xử của họ, đặc biệt là việc cuồng idol đến mất kiểm soát và có những hành vi không phù hợp với nề nếp xã hội bình thường.

Chỉ mới vào hôm 30/10, các NCTzen tại Hàn đã bị 'lên thớt' vì loạt hành động vô ý thức trong một concert Kpop có sự góp mặt của NCT DREAM. Tuy nhiên đứng trước những chỉ trích nặng nề đó, các fan của NCT dường như vẫn chưa rút được kinh nghiệm. Ngay trong ngày hôm sau, đến lượt fan của NCT 127 lại tái diễn hành động quá khích, thậm chí lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước khi họ còn sẵn sàng chống cự, xô đẩy các nhân viên an ninh.

Cụ thể vào ngày 31/10, concert Kpop 'SBS Super Concert in Daegu 2021' đã diễn ra tại thành phố Daegu với hình thức có khán giả. Concert này cũng quy tụ rất nhiều ngôi sao Kpop như NCT 127, Oh My Girl, ATEEZ, CRAVITY, Park Ji Hoon, Jeon Somi, Bambam, Ailee và nhiều nghệ sĩ khác.

Vì sự kiện offline này vẫn có sự góp mặt của NCT nên nhiều netizen Hàn đã tập trung chú ý đến hành vi ứng xử của những fan ủng hộ nhóm tại concert này. Lý do là bởi chỉ mới một hôm trước đó, fan của NCT DREAM đã bị chỉ trích vì không tuân theo các quy định giãn cách xã hội tại concert 'Kpop in Suncheon 2021': Họ hò hét khi concert không cho phép fanchant và chen lên các chỗ đầu dù các chỗ ngồi đều có mua vé và được để cách nhau 1m (xem thêm tại ĐÂY)

Tuy nhiên cuối cùng Knet đã vô cùng phẫn nộ khi thấy các NCTzen vẫn hành động một cách thiếu ý thức, thậm chí còn bốc đồng hơn hôm trước. Theo đó ngay khi NCT 127 xuất hiện, các fan đã quá khích đến mức đẩy hàng rào và chống cự, xô đẩy cả các nhân viên an ninh để đến gần sân khấu biểu diễn hơn. Vì các fan cho thấy sự hung hãn và lực lượng an ninh thì ít ỏi và 'quá hiền', kết quả là họ đành chấp nhận buông xuôi để các fan vượt qua hàng rào và lao về phía trước.