Fandom idol Kpop đang bị Knet chỉ trích nặng nề nhất lúc này vì quá vô ý thức: 'Chúng tôi còn lạ gì fan của NCT'

Trong số các fandom idol Kpop, fandom NCTzen của NCT là khiến Knet mất thiện cảm nhất dạo gần đây. Lý do là bởi các NCTzen tại Hàn thường xuyên gây nên nhiều tranh cãi trong cách ứng xử của họ, đặc biệt là việc cuồng idol đến mất kiểm soát và có những hành vi không phù hợp với nề nếp xã hội bình thường. Mới đây nhất, NCTzen lại tiếp tục hứng chịu chỉ trích nặng nề của Knet vì bị cho là quá vô ý thức trong một sự kiện có sự góp mặt của NCT DREAM.

Cụ thể vào ngày 30/10 vừa qua, một trong những concert Kpop offline hiếm hoi của năm 2021 đã được tổ chức. Sự kiện này mang tên 'Kpop in Suncheon 2021' và có sự tham gia có nhiều nhóm nhạc idol Kpop đang được yêu mến bao gồm BTOB, NCT DREAM, Brave Girls, Oh My Girl, TXT, AB6IX và Hot Issue. Xét đến độ nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, NCT DREAM là gây chú ý hơn cả với lực lượng fandom hùng hậu của họ. Nhưng cũng từ lúc này mà nhiều vấn đề đã xảy đến.

Theo đó, vì là concert offline diễn ra trong lúc tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều mối nguy hiểm nên những người tham dự đều được sắp xếp chỗ ngồi giãn cách với nhau. Trong quá trình xem, fan của các nghệ sĩ khác (BTOB, Brave Girls, Oh My Girl, TXT, AB6IX và Hot Issue) đều tuân thủ quy định của ban tổ chức khi ngồi đúng vị trí, không gào thét fanchant mà chỉ vỗ tay cổ vũ, không gây cản trở tầm nhìn v...v...

Tuy nhiên khi đến lượt trình diễn của NCT DREAM, các NCTzen đã bị kích động. Theo những hình ảnh và video ghi nhận cũng như lời kể của người tham gia, fan của NCT DREAM đã không ngồi yên ở chỗ của mình mà chen lên các hàng phía trước. Họ cầm máy ảnh, đứng hẳn lên ghế, nhốn nháo đến mức cản trở tầm nhìn của tất cả những người xung quanh.