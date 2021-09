Fan xót khi Lisa BLACKPINK bị thương để lại sẹo vì đu dây mạo hiểm

36 phút trước Vụ án

(CAO) Ngày 14-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Chau Hiên (SN 2000) và Huỳnh Minh Hiểu (SN 1999, cùng ngụ TT.Tịnh Biên) về hành vi trộm cắp tài sản.