Fan Việt bất ngờ nhận được lời chúc mừng năm mới từ dàn nghệ sĩ Kpop

"Bà mje bỉm sữa" Đông Nhi vẫn giữ được trọn vẹn sức hút lẫn khả năng khuấy động không khí tuyệt vời khi xuất hiện tại sự kiện. Giọng ca Vì Ai Vì Anh khoe khéo những vũ đạo sôi động trên nền nhạc mash-up Ten On Ten, toát thần thái “nữ hoàng” trong tiết mục tập hợp nhiều dancer nhất.

Cộng hưởng cùng hiệu ứng ảo và những góc quay đa dạng tái hiện hoàn hảo bầu không khí đại nhạc hội, phần trình diễn của Đông Nhi đã gửi lời chào tạm biệt đáng nhớ dành cho 2021, cũng như là một mở đầu rực rỡ cho năm mới 2022.

Song, không khí của sự kiện “đếm ngược” này lại càng bùng nổ hơn nữa với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Kpop đến từ công ty giải trí nổi tiếng SM Entertainment: KAI (EXO), MINHO (Shinee), nhóm nhạc huyền thoại SUPER JUNIOR và nhóm nhạc nữ tân binh đình đám aespa.

Vào thời khắc quan trọng nhất của năm mới, dàn sao Kpop đình đám khiến khán giả không khỏi phấn khích khi gửi đến cộng đồng mạng Việt Nam nhiều lời chúc tốt đẹp.