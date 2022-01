Fan Thái dành hẳn 24 'siêu xe' để chúc mừng sinh nhật Hanbin

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể fan Thái Lan đã đặt quảng cáo ở 24 xe tuktuk - phương tiện di chuyển đặc trưng ở xứ sở chùa Vàng Xe sẽ chạy quanh 4 địa điểm sầm uất của thủ đô Bangkok từ đây đến hết ngày 24/1. Lựa chọn hình thức này fan Thái cũng muốn hỗ trợ phần nào cho các bác tài gặp khó khăn vì dịch bệnh, đúng như mong muốn của thần tượng là luôn giúp đỡ người nghèo.



Cận cảnh những chiếc "siêu xe" tuktuk có biển quảng cáo Hanbin



Món quà sinh nhật và mừng debut ấn tượng từ fan Thái Lan