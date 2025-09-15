Fan Samsung nhận 'gáo nước lạnh' về Galaxy S26 Ultra

Một hình ảnh rò rỉ mới đã xác nhận điều mà nhiều người lo ngại: loạt Galaxy S26 của Samsung, dự kiến ra mắt vào năm sau, sẽ có thiết kế gây thất vọng.

Hình dạng mô-đun camera sau của dòng Samsung Galaxy S26. Ảnh: Ice Universe

Sau khi Apple gây tranh cãi với màn “lột xác” của dòng iPhone 17, dường như đến lượt Samsung cũng quyết định bước vào cuộc chơi thay đổi thiết kế.

Các bản dựng (renders) về Galaxy S26 từng xuất hiện trước đây đã vẽ nên một viễn cảnh không mấy tích cực, nhưng giờ đây, với hình ảnh thực tế từ linh kiện mới bị rò rỉ, có thể khẳng định rằng flagship thế hệ tiếp theo của Samsung sẽ khó làm hài lòng người dùng.

Galaxy S26 Ultra – “tội đồ” của thiết kế mới?

Trong mắt nhiều người yêu công nghệ, Galaxy S26 Ultra chính là “thất bại” rõ rệt nhất. So sánh với Galaxy S25 Ultra, thiết kế của S26 Ultra trông lỗi thời, đặc biệt là cụm camera sau.

Thay vì mang đến cảm giác tinh tế, gọn gàng, cụm camera lớn lại khiến tổng thể máy trở nên cồng kềnh.