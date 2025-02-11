Fan Samsung muốn thấy những nâng cấp gì ở Galaxy S26 Ultra?

Dự kiến ra mắt vào tháng 1 năm sau, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng mang đến những thay đổi đáng giá. Tin đồn về việc máy sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 khiến nhiều người đặc biệt chú ý, nhưng bên cạnh đó cũng có những thông tin hơi thất vọng, chẳng hạn như việc dung lượng pin có thể vẫn giữ nguyên.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Technizo Concept

Dưới đây là những thứ mà fan muốn Samsung cải thiện trên Galaxy S26 Ultra.

Màn hình sáng hơn, bảo mật tốt hơn

Một trong những tin đồn thú vị nhất xoay quanh S26 Ultra nằm ở màn hình. Người dùng mong chờ Samsung sẽ tiếp tục cải thiện độ sáng, khả năng hiển thị ngoài trời và giảm phản xạ ánh sáng, nhưng thứ khiến họ tò mò hơn cả là khả năng bổ sung tính năng bảo mật hiển thị riêng tư.

Tính năng được đồn đoán có tên “Flex Magic”, có thể giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên — tương tự như cách các miếng dán chống nhìn trộm của Zagg hoạt động.

Nếu tin đồn này trở thành hiện thực, đó sẽ là một bước đi mới mẻ và độc đáo, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Tuy nhiên, điều quan trọng là Samsung cần đảm bảo tính năng này không làm giảm độ sáng tổng thể của màn hình, vốn là một trong những điểm mạnh của dòng Ultra.