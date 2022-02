Fan phẫn nộ khi SM đột ngột huỷ phát hành sản phẩm của Taeyeon

Loạt ảnh teaser ấn tượng khoe trọn nhan sắc mặn mà của Taeyeon cho full album INVU

Một chuỗi sản phẩm được xem là quan trọng bậc nhất trong quá trình pre-comeback đó chính là highlight clip. Đây sẽ là những clip hé lộ giai điệu các ca khúc và tạo hình của Taeyeon trong MV. Thế nhưng, SM mới đây đã tung ra 1 tin tức 'sét đánh ngang tai': huỷ phát hành highlight clip.

"Xin chào. Đây là SM Entertainment.

Chúng tôi xin thông báo với những người hâm mộ đang chờ đợi full album thứ 3 "INVU" của Taeyeon sẽ được phát hành vào ngày 14 tháng 2.

Nội dung highlight clip của full album thứ 3 INVU của Taeyeon, dự kiến phát hành từ hôm nay (4) đến 10, đã không thể phát hành do vấn đề chất lượng video".



Thông báo này khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng và yêu cầu SM đưa ra lời xin lỗi đối với nghệ sĩ:



- Công ty lớn thuộc Big 3 của Kpop mà làm ăn chán thiệt luôn. Cũng vì tình nghĩa mới ở lại SM. Chứ công ty ngày càng lơ là.



- Những người không nên tin tưởng - Top 1: SM.



- Nghe cái lý do có mắc cười quá không vậy quý công ty?



- Bảo sao Taeyeon không bóc phốt SM.



- Thà lí do là lỡ xoá file video thì còn nghe được. Chứ lí do vớ vẩn vậy cũng huỷ được hả hỡi quý công ty?



- Không hiểu nổi luôn. Bias của mình lúc nào cũng lận đận.



- Hôm qua mới khen quý công ty xong. Đúng là stan idol nhà SM thì nửa tháng khen nửa tháng bóc phốt.



- Muốn đón một mùa comeback bình yên như bao người sao lại khó thế này? My Voice chắc là full album duy nhất có thể làm được điều đó.



- Sợi dây kinh nghiệm dài vô cực nên rút hoài không xong. Full album mà cứ làm như 1 trò đùa vậy.



- Làm tôi nhớ vụ Mr. Mr. làm mất luôn cái MV, không biết cố ý hay thật.



- Cứ tới lượt SNSD là gặp chuyện?