Fan nhỏ tuổi của BTS gây sốt nhờ cách năn nỉ bố mẹ có 1 không 2 để được mua Season's Greeting 2022: Đọc vào nghĩ ngay đến 1 ca khúc nổi tiếng của TWICE

May mắn thay, lý lẽ của cô bé đã thuyết phục được bố mẹ, và sau đó fan BTS nói trên cũng đã đăng tải một bức ảnh chứng minh mình đã đặt mua Season's Greetings 2022 thành công. Câu chuyện này sau khi được chia sẻ rộng rãi đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ cộng đồng mạng Hàn Quốc, những người không ngần ngại khẳng định họ chắc chắn sẽ đồng ý mua ngay và luôn nếu họ là bố mẹ của ARMY này bởi sự đáng yêu, thông minh và bút lực quá tốt của cô bé.

Điểm hài hước và đáng yêu hơn cả trong bản thỏa thuận này chính là 2 lựa chọn được đưa ra cho phụ huynh - tất cả đều là Có! Chi tiết này khiến nhiều người nghĩ ngay đến ca khúc "YES or YES" của TWICE, đồng thời cũng phải bật cười trước sự "lém lỉnh" của ARMY nhỏ tuổi trong câu chuyện.

Đồng ý mua Season's Greetings & Wall Calendar 2022 của BTS

- "YES or YES ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ah đáng yêu quá đi mất ㅜㅜㅠㅠㅜㅠㅠ"

- "Không thể tin được là đứa bé tiểu học này soạn văn bản còn chỉn chu hơn cả tôi nữa ㅋㅋㅋ"

- "Tương lai của fandom ARMY thật tươi sáng với những cô cậu bé như thế này!"

- "Tôi đã bật cười khi nhận ra cả 2 lựa chọn đều là Yes ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

- "Nếu tôi là phụ huynh thì tôi cũng sẽ đồng ý mua ngay ấy chứ ㅋㅋㅋ Cô bé đáng yêu quá"

- "Ah dễ thương quá. Nhưng bố mẹ cô bé chắc chắn cũng là những người rất ấm áp nhỉ. Thay vì những điều khác, họ lại yêu cầu cô bé ăn uống đầy đủ và chăm tập thể dục. Một gia đình thật đáng yêu"

- "YES or YES ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tôi mà là bố mẹ chắc tôi cũng giả vờ không nhận ra rồi đánh đại 1 ô. Dễ thương quá đi"

- "Toàn Yes mà không có No ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Vừa hài vừa đáng yêu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

- "Mới học lớp 6 mà viết tốt ghê... Thông minh quá bé ơi ㅋㅋㅋㅋㅋ"

- "Mong rằng tương lai cô bé sẽ chỉ gặp những điều tốt đẹp thôi. Cô bé thật thông minh"