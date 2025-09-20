Fan meeting có bán vé: Xin cấp phép thế nào, khi hủy thì quyền lợi người mua ra sao?

Vừa qua, một cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội đã hủy việc tổ chức fan meeting (sự kiện mà các thần tượng gặp gỡ và tương tác trực tiếp với người hâm mộ) dù sự kiện đã được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cấp phép, nhiều vé đã được bán ra.

Từ sự kiện này, dưới góc nhìn pháp lý, nhiều người thắc mắc: Thủ tục xin cấp phép tổ chức, có quy định về mức giá vé tối đa hay không, khi hủy tổ chức thì quyền lợi của khán giả đã mua vé được đảm bảo ra sao?...

Thủ tục xin cấp phép tổ chức fan meeting

LS Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP,HCM, cho biết theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 144/2020, các chương trình biểu diễn nghệ thuật có bán vé cho công chúng (không thuộc phạm vi phục vụ chính trị hay nội bộ cơ quan, tổ chức) phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận theo Điều 10 Nghị định 144/2020.

Theo đó, đơn vị tổ chức phải: (1) có đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật hợp pháp; (2) đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật; và (3) được cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) chấp thuận bằng văn bản trước khi biểu diễn.