Fan Man United sốc khi xem video Lammens ‘tấu hài’ kiểu Onana

Man United vừa kịp khép lại kỳ chuyển nhượng hè bằng bản hợp đồng Senne Lammens, thì đã phải đối diện với một làn sóng hoài nghi dữ dội từ chính người hâm mộ. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ rời Royal Antwerp để gia nhập Old Trafford với giá 18,5 triệu bảng, cộng thêm 3,5 triệu bảng phụ phí.
Anh ký hợp đồng 5 năm, được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán trong khung gỗ. Nhưng thay vì sự an tâm, CĐV Quỷ đỏ lại nhận về nỗi lo ngay lập tức.
Trên mạng xã hội X, một đoạn video tổng hợp những pha xử lý lỗi của Lammens khi còn ở Antwerp lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ những tình huống băng ra hụt bóng, để khung thành trống toang, đến những cú sút nhẹ vẫn lọt qua tay, tất cả nhanh chóng biến anh thành đề tài chế giễu.
Người hâm mộ ví Lammens là “Onana 2.0”, thậm chí gọi anh là “Onana Pro Max” – một sự mỉa mai cay đắng khi United vừa trải qua mùa giải đầy tranh cãi với Andre Onana. Có người còn lo ngại “sắp xuống hạng đến nơi rồi”.
Điều khiến CĐV càng tiếc nuối là United đã bỏ qua Emiliano Martinez – thủ môn số 1 của Aston Villa, người từng vô địch World Cup cùng Argentina, thêm 2 Copa America – để chọn Lammens, người chưa từng khoác áo đội tuyển Bỉ.
Thành tích mùa trước của Antwerp cũng không mấy ấn tượng, chỉ dừng lại ở vị trí thứ 5 giải VĐQG Bỉ. Mùa này, Lammens ra sân 4 trận, chưa giữ sạch lưới lần nào.
Dĩ nhiên, vẫn có những CĐV đứng ra bảo vệ tân binh của United. Họ chia sẻ video những pha cứu thua xuất sắc của Lammens, nhấn mạnh rằng mọi thủ môn đều có sai lầm, nhưng cần thêm thời gian để chứng minh năng lực. Tuy vậy, sức ép tại Old Trafford luôn khắc nghiệt, và những hình ảnh lỗi lầm đã gieo mầm nghi ngờ ngay từ ngày đầu.
Một chi tiết hài hước khác: người đại diện của Lammens trong buổi ký hợp đồng bị nhiều CĐV nhầm là… Erik ten Hag. Với United, sự trùng hợp ấy chẳng khác nào lời nhắc nhở rằng khung thành Quỷ đỏ vẫn còn là nỗi ám ảnh chưa nguôi.