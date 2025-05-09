Fan Man United sốc khi xem video Lammens ‘tấu hài’ kiểu Onana

Man United vừa kịp khép lại kỳ chuyển nhượng hè bằng bản hợp đồng Senne Lammens, thì đã phải đối diện với một làn sóng hoài nghi dữ dội từ chính người hâm mộ. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ rời Royal Antwerp để gia nhập Old Trafford với giá 18,5 triệu bảng, cộng thêm 3,5 triệu bảng phụ phí.

Anh ký hợp đồng 5 năm, được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán trong khung gỗ. Nhưng thay vì sự an tâm, CĐV Quỷ đỏ lại nhận về nỗi lo ngay lập tức.

Trên mạng xã hội X, một đoạn video tổng hợp những pha xử lý lỗi của Lammens khi còn ở Antwerp lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ những tình huống băng ra hụt bóng, để khung thành trống toang, đến những cú sút nhẹ vẫn lọt qua tay, tất cả nhanh chóng biến anh thành đề tài chế giễu.