Fan lo concert miễn phí 100.000 người của BTS thành thảm họa

Vào tuần trước, BTS đã công bố thêm nhiều thông tin về buổi concert Yet to Come in Busan hỗ trợ thành phố Busan đấu thầu đăng cai sự kiện World Expo 2030.

Theo công ty quản lý BTS - HYBE, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 lúc 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) tại sân khấu đặc biệt Busan Ilkwang. Concert được hỗ trợ bởi chính quyền thành phố Busan cũng như Ủy ban đấu thầu 2030 Busan World Expo.