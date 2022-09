Fan Jisoo ngừng ủng hộ BLACKPINK vì Rosé có bài mới?

Music video Shut Down phát hành cùng thời điểm với full album Born Pink - hai năm sau full album đầu tay của nhóm The Album. Album lần này tiếp tục ghi dấu ấn của BLACKPINK khi hai thành viên Rosé và Jisoo xuất hiện trong danh sách sáng tác của b-side Yeah Yeah Yeah.

Cảnh chung của Jisoo và Rosé trong music video "Shut Down".

Concept music video Shut Down vẫn mạnh mẽ, đậm chất girl crush lâu nay của BLACKPINK, với bối cảnh nổi bật là gara màu trắng theo hơi hướng tương lai. Trên nền nhạc mang tính cổ điển được trích từ La campanella - một bản độc tấu violin của nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ violin người Ý Niccolò Paganini.

Đúng 11h giờ ngày 16 tháng 9, BLACKPINK phát hành music video cho Shut Down, ca khúc chủ đề cho full album thứ hai Born Pink.

Đặc biệt, Rosé còn được trao cho cả một bài hát solo trong album với tên Hard To Love. Dù nhận được nhiều phản hồi tốt, Hard To Love lại khiến nhiều fan only (chỉ hâm mộ một thành viên trong nhóm) không hài lòng.

Không lâu sau khi album được tung ra, nhiều fan only Jisoo tỏ ra rất bất bình. Họ chỉ ra rằng dù Hard To Love rõ ràng là bài solo riêng của Rosé nhưng YG Entertainment lại cố tình không công bố thông tin này.

Công ty cũng giới thiệu Hard To Love là "bài hát chứa nhiều cảm xúc sâu lắng của BLACKPINK, được kỳ vọng sẽ khiến nhiều người xúc động." Theo fan only của Jisoo, đây không khác gì một động thái lừa đảo của YG Entertainment, khi cố tình giấu thông tin về người hát để đẩy doanh số album.