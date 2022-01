Fan hỏi 'gió bắt đầu từ đâu', Hiền Hồ trả lời thu về triệu view

Your browser does not support the video tag.

Clip Hiền Hồ trả lời câu hỏi xoáy của fan



Đoạn clip hiện thu về hơn 1,4 triệu view

Hiền Hồ là nữ ca sĩ sở hữu lượng fan lớn sau khi được biết đến tại chương trình The Voice. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ đã gây thích thú khi có tạo hình như Na Tra và thể hiện lại ca khúc Cứ Yêu.