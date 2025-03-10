Fan đổ xô vào iPhone 17 Pro Max, sức hút vượt xa 16 Pro Max

Dòng iPhone Pro vốn luôn là lựa chọn hàng đầu khi Apple tung ra sản phẩm mới, nhưng theo khảo sát mới nhất, iPhone 17 Pro Max đang chứng minh sức hút mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong khi đó, phiên bản iPhone Air lại hoàn toàn mờ nhạt.

iPhone 17 Pro Max được ưa chuộng nhất. Ảnh: AppleInsider

Theo ghi nhận dựa trên báo cáo gửi nhà đầu tư của JPMorgan (JPM), những tuần đầu mở bán iPhone 17 mang lại tín hiệu cực kỳ khả quan cho Apple. Mức độ quan tâm của người tiêu dùng tại Mỹ cao hơn hẳn so với iPhone 16 vào năm 2024, dù nhu cầu tại Trung Quốc có phần chững lại đôi chút.

Cụ thể, 71% người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch mua iPhone mới trong năm 2025, tăng so với 68% vào 2024 và 63% vào 2023. Tại Trung Quốc, con số này thậm chí đạt 90%, chứng minh sức hút bền bỉ của iPhone tại thị trường trọng điểm.

iPhone 17 Pro Max dẫn đầu

Khi được hỏi về lựa chọn cụ thể, iPhone 17 Pro Max trở thành model được ưa chuộng nhất với 33% người khảo sát lựa chọn. Tiếp đó là iPhone 17 Pro (22%) và bản tiêu chuẩn iPhone 17 (20%).

Xu hướng nghiêng về các mẫu Pro tiếp tục được duy trì: tổng cộng 72% người tiêu dùng chọn Pro hoặc Pro Max trong dòng iPhone 17, cao hơn nhiều so với mức 64% của dòng iPhone 16. Điều này khẳng định dòng Pro đang ngày càng trở thành chuẩn mực cho người dùng cao cấp.