Fan BLACKPINK lại 'nội chiến' vì Jisoo mãi không được quảng bá cá nhân

Năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK được ra mắt solo với ca khúc chủ đề SOLO, tạo tiền lệ cho các thành viên còn lại quảng bá độc lập.



Thế nhưng, phải đến gần 3 năm sau đó, tháng 3/2021 thành viên tiếp theo chính là Rosé mới ra mắt solo với On The Ground và Gone.



Cũng trong năm 2021, dù BLACKPINK không có bất cứ sản phẩm nhóm nào nhưng cũng là một năm rộn ràng với BLINK khi Lisa cho ra mắt LALISA và Money vào tháng 9.



Trong khi đó, Jisoo cũng đẩy mạnh hoạt động cá nhân nhưng không phải với âm nhạc mà là vai nữ chính đầu tay trong bộ phim Snowdrop.