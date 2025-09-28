FAM thừa nhận lỗi của 'nhân viên kỹ thuật' về nghi án cầu thủ Malaysia gian lận

Theo thông báo chính thức của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND) và 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch phải nhận án cấm thi đấu 12 tháng kèm mức phạt bổ sung 2.000 franc mỗi người. Nhóm cầu thủ này gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

FIFA cho biết FAM đã vi phạm Điều 22 trong bộ luật kỷ luật khi nộp các giấy tờ được coi là “giả mạo hoặc gian lận” nhằm chứng minh tính hợp lệ của cầu thủ trong các trận vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, phía Malaysia lập tức lên tiếng phản hồi.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman khẳng định sai sót xuất phát từ “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nhân viên hành chính gửi tài liệu đến FIFA, chứ không phải do cầu thủ hay quy trình nhập tịch. Ông nhấn mạnh tất cả 7 cầu thủ Malaysia đều là công dân hợp pháp của nước này và FAM đang chờ bản phán quyết đầy đủ bằng văn bản trước khi nộp đơn kháng cáo.