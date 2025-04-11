FAM lên tiếng đối đầu với FIFA, nói về cuộc chiến lớn bảo vệ bóng đá Malaysia

Trước đó, hy vọng của FAM về việc lật ngược phán quyết của ủy ban kỷ luật FIFA đã tan thành mây khói sau khi ủy ban kháng cáo FIFA đưa ra thông báo vào đêm ngày 3-11 giữ nguyên quyết định trước đó vào ngày 26-9 trừng phạt nền bóng đá của Malaysia.

FIFA xác nhận mức phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ) đối với FAM, cùng mức phạt 2.000 CHF đối với mỗi cầu thủ trong số bảy cầu thủ liên quan đến vụ bê bối làm giả tài liệu. Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Yusoff thừa nhận rằng cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài và tốn kém nhưng cho biết FAM sẵn sàng chịu trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của Malaysia trên trường quốc tế.

"Chúng tôi biết quá trình này có thể mất thời gian và tốn kém, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, FAM đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thách thức phía trước", ông Yusoff tuyên bố, "Đồng thời, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ngay cả khi lời kêu gọi trước đó không có kết quả như mong đợi. Chúng tôi hy vọng tất cả người hâm mộ Malaysia sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi".