FAM đình chỉ Tổng thư ký và lập ủy ban độc lập điều tra vụ giấy tờ giả cầu thủ nhập tịch

Quyết định đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Noor Azman được đưa ra vào ngày 17-10, khi FAM xác định ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm hành chính trong công tác nộp hồ sơ. Việc tạm đình chỉ này, theo FAM, nhằm đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành minh bạch, khách quan và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội bộ.

Sự việc bắt nguồn từ việc FAM bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phát hiện sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch cho bảy cầu thủ nước ngoài thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Hành động này khiến FAM phải chịu mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), đồng thời bảy cầu thủ liên quan cũng bị cấm thi đấu 12 tháng và phải nộp phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ.

Danh sách các cầu thủ bị phạt gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel. Họ là những cầu thủ nhập tịch được FAM đăng ký thi đấu trong thời gian gần đây, với mục tiêu tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá Malaysia cũng như hình ảnh của FAM trên trường quốc tế.