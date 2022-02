Facebook thời oanh liệt có cả điện thoại với nút 'F' riêng, giờ lại bị tẩy chay trên toàn cầu

Màn hình khóa của Facebook Home hiển thị cập nhật trạng thái từ bạn bè, cho phép bạn thả Like và nhận xét về các bài đăng mà không cần mở khóa điện thoại (đối với những ai kỹ tính hơn, họ có thể thay đổi tùy chọn này để phải mở khóa trước).

Facebook Home cũng cung cấp một cách nhanh hơn để đăng các cập nhật trạng thái cũng như mang đến tính năng Chat Heads đã trở thành mặc định trên Messenger kể từ đó.

Tuy nhiên, Facebook Home có một số hạn chế khiến cho một hệ điều hành mở như Android lại trở nên khá tù túng, chẳng hạn như không thể sử dụng các widget trên màn hình chính và nói chung là thiếu khả năng tùy chỉnh.

HTC First rõ ràng là không được người dùng đón nhận như mong đợi và nhà mạng AT&T đã cắt giảm giá hợp đồng của điện thoại từ 99 USD xuống chỉ còn 0.99 USD trong chưa đầy một tháng sau khi ra mắt. Nhà mạng này sau đó đã quyết định từ bỏ HTC First chỉ vài ngày sau đó do doanh số bán hàng quá chậm.