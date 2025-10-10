Facebook chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước

Đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ VH-TT&DL cho biết tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của 06 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới.

Tăng cường quản lý quảng cáo và xử lý thông tin xấu độc trên mạng; lan tỏa nội dung tích cực gắn với Đại lễ A80 qua nhiều nền tảng, triển khai các chiến dịch truyền thông lớn (Zalo, Game online, VNExpress...).

Kết quả xử lý thông tin xấu độc: Facebook đã chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%); YouTube đã gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%); TikTok đã chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%).