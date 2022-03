F1 tự nguyện lây từ F0 để ‘nhiễm sớm khỏi sớm’, cảnh báo nhiều hệ lụy

Bác sĩ Thiệu cho hay, mỗi lần nhiễm là một lần người dân đối mặt với các nguy cơ suy hô hấp, tử vong.



“Một số người có quan điểm, đã tiêm đủ các liều vắc xin, không bệnh lý nền thì tiên lượng thường nhẹ nên không cần lo lắng. Điều này rõ ràng không phải bàn cãi. Tuy nhiên, kể cả tỷ lệ thấp vẫn có khả năng “trúng”, tức nguy cơ diễn tiến nặng vẫn có thể xảy ra. Cố tình nhiễm bệnh là tự đặt cược bản thân mình vào nguy hiểm.



Nếu gia đình có thêm những người khác chưa nhiễm thì việc để cả nhà “thoải mái sinh hoạt” sẽ rất đáng trách vì đang đưa tất cả những người chưa nhiễm còn lại vào tỷ lệ đó. Càng nhiều người nhiễm thì càng tăng tỷ lệ có người diễn tiến nặng”, bác sĩ nhấn mạnh.



Theo bác sĩ Thiệu, cần cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, nếu không có lợi ích thì không nên làm, “không nên mạo hiểm dù chỉ một chút”.



Cũng theo bác sĩ, việc nhiễm Covid-19 còn liên quan tới vấn đề sức khỏe hậu Covid-19. Hiện nay, các nghiên cứu, thống kê cho thấy, không chỉ trường hợp diễn tiến nặng mà cả trường hợp nhẹ, không triệu chứng cũng gặp tình trạng hậu Covid-19 sau khỏi bệnh.



Hậu Covid-19 có thể gây tổn thương đa cơ quan, tức cả hệ tim mạch, thần kinh, hô hấp, cơ xương khớp, các bộ phận mắt, tai,… đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Như vậy, nếu cố tình mắc bệnh, bạn thêm một lần nữa đặt sức khỏe bản thân vào nhiều mối nguy.

Bác sĩ Thiệu cùng các đồng nghiệp điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BSCC

Về phương diện cộng đồng, bác sĩ nhận định không thể có chuyện “nhiễm sớm khỏi sớm", "nhiễm rồi sẽ an tâm ra đường hơn”. Bởi thực tế có rất nhiều trường hợp tái nhiễm Covid-19 chỉ sau khoảng 1, 2 tháng, thậm chí ngắn hơn.



Lý do là virus SARS-CoV-2 có nhiều biến chủng, bệnh nhân đã mắc chủng này có thể nhiễm thêm một chủng khác do giữa các chủng virus không có miễn dịch chéo cho nhau, miễn dịch tạo ra bởi chủng trước không “ngăn chặn nổi” chủng sau. Như vậy, một người đã nhiễm Delta và khỏi bệnh thì sau đó vẫn có nguy cơ nhiễm Omicron.



“Sau Omicron, các chủng khác có thể tiếp tục xâm nhập vào nước ta. Rồi giữa các chủng cũng có thể giao thoa với nhau, chưa kể sự xuất hiện của các chủng đột biến mới chưa được phát hiện,… Do đó, đã nhiễm một lần không có nghĩa là an toàn, không bị nhiễm lại”, bác sĩ nói.



Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp gia đình có người là F0, bạn là F1, bạn vẫn nên tuân thủ đầy đủ Thông điệp 5K và các hướng dẫn phòng chống lây nhiễm khác để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.