F1 muốn cách ly tại nhà cần điều kiện gì?

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm ngày càng gia tăng, kéo theo số lượng đối tượng tiếp xúc gần F1 cũng tăng theo, gây ra áp lực lớn cho các địa phương trong việc tổ chức cách ly tập trung. Để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Thành phố Hà Nội triển khai tổ chức cách ly tại nhà đối với đối tượng F1 thuộc 4 nhóm ưu tiên, gồm: trẻ em, người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai.

Trước đó, ngày 23/9, Bộ Y tế đã hướng dẫn F0 và F1 nguy cơ cao được chỉ định cách ly tại nhà. Việc cách ly tại nhà cần đảm bảo:

- Theo dõi diễn tiến bệnh và có cách điều trị, xử trí kịp thời

- Nâng cao sức khỏe cho người nhiễm