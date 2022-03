F0 uống nước cam giúp hồi phục nhanh: Nhưng có "4 thời điểm phải tránh - 5 kiểu người không nên uống" kẻo gây hại nhiều cơ quan của cơ thể

Do quả cam có chứa nhiều axit, khi đi vào cơ thể người bệnh có thể gây chứng ợ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng nên đối tượng này cần phải hạn chế sử dụng.

- Người đang uống thuốc, đặc biệt là kháng sinh

F0 đang dùng kháng sinh thì không nên uống nước cam. Bởi thành phần axit trong nước cam có thể phá vỡ cấu trúc hóa học của thuốc, khiến thuốc kháng sinh sẽ không còn tác dụng kháng khuẩn.

- Người bị bệnh thận:

Uống quá nhiều nước ép cam khi bị bệnh thận có thể dẫn đến việc tiêu thụ nhiều vitamin C và tăng acid oxalic chuyển hóa trong cơ thể, điều này sẽ dẫn đến sỏi tiết niệu và sỏi thận.

F0 nên uống nước cam như thế nào để không gây hại cơ thể

Theo TS BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), nước cam dù tốt cho F0 nhưng không nên lạm dụng bởi dù giàu vitamin C nhưng cam cũng chứa nhiều đường đơn. Việc lạm dụng cam để nhận vitamin C cũng gián tiếp khiến cơ thể phải nhận quá nhiều đường.

TS Hưng cho biết, người trưởng thành mỗi ngày được khuyến nghị sử dụng 200-300g trái cây tuy nhiên nhiều F0 uống tới 3-4 cốc nước cam mỗi ngày, thậm chí còn pha thêm đường khiến lượng đường mà cơ thể hấp thụ quá lớn. Do đó mỗi người chỉ nên uống 1 cốc nước cam/ngày, có thể bổ sung thêm các loại rau xanh giàu vitamin C như súp lơ, ớt chuông... để bổ sung vitamin C mà không cần uống quá nhiều nước cam.

Theo lương y Sáng, thời điểm uống nước cam tốt nhất trong ngày là sau bữa sáng khoảng 1-2 giờ vì lúc này đã no bụng sẽ không gây hại cho dạ dày. Hơn nữa nước cam có nhiều dưỡng chất như sắt, vitamin và các nguồn dưỡng chất khác… sẽ giúp chúng ta nạp đầy năng lượng cho cả một ngày hoạt động năng suất.