F0 tiếp tục tăng trong các đoàn người về miền Tây

Chiều tối 5/10, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đón và bố trí nơi nghỉ ngơi cho 2.000 công dân của tỉnh này được Công an Đồng Nai dẫn đường về quê. Ngoài nhóm người này, CSGT Công an Đồng Nai còn dẫn đường và đưa 18.000 người về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung.

Gần 400 F0

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết đến cuối ngày 5/10, địa phương này đã đón trên 37.100 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía nam. Ngành y tế đã test nhanh được khoảng 50%, phát hiện hơn 130 trường hợp dương tính nCoV.

“Chúng tôi đang xét nghiệm RT-PCT các trường hợp dương tính qua test nhanh, đã có 50 F0 được khẳng định và tiếp tục chạy các mẫu còn lại. Đối với thông tin F0 nhẹ được cách ly tại nhà chỉ là kịch bản dự phòng của Sở Y tế chứ tỉnh chưa áp dụng”, ông Bình chia sẻ.



Một bếp ăn phục vụ người dân về quê đang được cách ly tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Theo ông Bình, tất cả những người về quê đã được lực lượng tại TP Long Xuyên hỗ trợ y tế, bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu đảm bảo quy mô rộng rãi, giãn cách. Địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chăm lo đầy đủ, chu đáo về thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm. Đối với người lớn tuổi, trẻ em, người đau yếu còn được hỗ trợ sữa, cháo, súp…