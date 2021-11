F0 tăng mạnh vì chủ quan tiêm đủ vaccine, lơ là tập trung ăn uống

Your browser does not support the audio element.

Được tiêm vaccine, lơ là phòng dịch?

Trong một tuần qua, nhiều tỉnh miền Tây có ca mắc Covid-19 tăng cao, nhiều tỉnh số ca mắc luôn ở mức 3 con số, như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, TP Cần Thơ, Bạc Liêu… Đáng nói, trong ngày hôm qua (25/11), lần đầu tiên Cần Thơ có số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 4 con số.

Ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp, mặc dù tỉnh này đưa ra nhiều giải pháp để vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, như yêu cầu các địa phương không thuộc vùng xanh không được bán hàng ăn, uống tại chỗ; duy trì các chốt cửa ngõ, hỗ trợ khai báo y tế, siết chặt các hoạt động tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng…

Độ bao phủ vaccine nhiều tỉnh thành miền Tây đã đạt tỷ lệ trên 90% mũi một, mũi 2 trên 60%. Tuy nhiên số ca mắc Covid-19 vẫn tăng do nhiều người dân còn lơ là phòng, chống dịch cho bản thân và gia đình (Ảnh: CTV)

Mặt khác, Đồng Tháp tập trung lực lượng đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn dân, cụ thể đến nay tỷ lệ tiêm mũi một đạt trên 91/%, mũi 2 đạt trên 63%.

Nhưng thực tế trong một tuần qua, số ca mặc Covid-19 dao động từ 500 - 700 ca/ngày, tất cả 11/11 huyện, thành phố của Đồng Tháp đều có ca F0 trong cộng đồng.