F0 tăng mạnh, nhiều địa phương tạm dừng học trực tiếp

Lý do là trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại dẫn đến việc phụ huynh còn băn khoăn lo lắng khi cho con đến trường, tỷ lệ đồng thuận của cha mẹ học sinh chưa cao trong việc cho con em trở lại trường học trực tiếp.

Tại cuộc họp trực tuyến về mở cửa trường học an toàn ở các địa phương do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì ngày 17/2, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, sau Tết Nguyên đán, tỷ lệ giáo viên, học sinh mắc COVID-19 ở một số địa phương tăng mạnh. Điển hình Hải Phòng 9.649 ca, Hà Tĩnh 675 ca, Nghệ An 298 ca, Thanh Hoá 2.359 ca... Nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến.