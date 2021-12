F0 không khai báo, tự điều trị, Sở Y tế TPHCM nói gì?

Your browser does not support the audio element.

Sáng 8/12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thường niên cuối năm 2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố dành một ngày làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Trong buổi chất vấn đầu tiên, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, là lãnh đạo sở đầu tiên ngồi bàn chất vấn tại kỳ họp. Trong hơn một giờ chất vấn, ông Tăng Chí Thượng nhận 9 câu hỏi từ 6 đại biểu liên quan đến các vấn đề trọng tâm như công tác phòng, chống dịch Covid-19, củng cố hệ thống cơ sở và vai trò của ngành y tế trong thời gian tới.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, là lãnh đạo sở ngành nhận chất vấn tại kỳ họp (Ảnh: Hữu Khoa).

Việc biến chủng Omicron đến chỉ là vấn đề thời gian

Tại phiên chất vấn, đại biểu Thích Minh Thành đặt vấn đề, hiện tại, biến chủng Omicron đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới và các nước lân cận. Ngành y thành phố đã đưa ra những dự báo gì và củng cố nguồn lực ra sao trong bối cảnh biến chủng này xâm nhập.

Vị thượng tọa cũng đưa ra câu hỏi, thành phố đã có phương án về nhân lực, vật tư y tế ra sao để ứng phó nếu đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh thêm lần nữa.

Thượng tọa Thích Minh Thành đặt câu hỏi về việc ứng phó với biến chủng Omicron của TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Trả lời câu hỏi trên, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin, ngành y tế thành phố vẫn liên tục theo dõi sát biến chủng này thông qua tình hình các nước trên thế giới. Những thông tin đáng lo nhất về biến chủng này là khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp, kháng lại sự bảo vệ của vaccine, gây diễn tiến xấu cho người mắc.