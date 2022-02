F0 khỏi bệnh: ‘Từ khi xuất viện, tôi thấy đêm cũng như ngày’

Theo thống kê của Bộ Y tế đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi Covid-19 cho hơn 2 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước. Nhiều trường hợp thậm chí từng rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” đã may mắn được cứu từ những nỗ lực ngày đêm của đội ngũ y bác sĩ.



Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận dịch Covid-19 đã để lại không ít ảnh hưởng tới cuộc sống của người bệnh, bất kể ở thời điểm còn điều trị hay xuất viện. Việc trở lại cuộc sống hàng ngày với nhiều người vẫn gặp rất nhiều trắc trở.



Mất ngủ sau hơn một tháng sống trong bệnh viện



Tháng 10/2021, bà L.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng bố chồng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Do trước nay xây dựng được thói quen tập luyện thể thao đều đặn, đã tiêm đủ mũi vaccine cùng sức khỏe tốt, bà T. may mắn chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ và nhanh chóng khỏi bệnh sau một tuần.



Tuy nhiên, người bố chồng đã cao tuổi, lại mắc thêm nhiều bệnh nền phải chuyển tới điều trị tại khu vực hồi sức tích cực cùng diễn biến rất nặng. Bà T. theo bố vào khoa để tiện chăm sóc.

Không may, sau 38 ngày điều trị tích cực, bố chồng của bà T. qua đời. Dù đã nhận kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với nCoV, bà T. trở về nhà với sự mất mát lớn cùng sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.