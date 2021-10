F0 di chuyển ngoài đường vẫn nhiều, Sở Y tế TP.HCM quản lý thế nào?

“Tôi rất mong chúng ta không chủ quan. Chúng ta đang ở vùng cam càng phải tuân thủ nghiêm. Chúng ta nghĩ “tốt rồi, xanh rồi”, thoải mái và không còn tuân thủ 5K, không giữ khoảng cách. Chúng ta chuyển sang vùng đỏ lúc nào không hay”, ông Thượng nói thêm.

Tiếp đó, người xem tên là Hoàng Giang đặt câu hỏi: “Tôi được biết UBND TP.HCM ban hành một bộ tiêu chí an toàn dịch bệnh ở nhiều lĩnh vực và áp dụng từ 1/10. Mới đây, Bộ Y tế lại ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Cho tôi hỏi về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sẽ khác gì với quy định của TP?”.