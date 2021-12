F0 cộng đồng tăng, Hà Nội cho phép dừng dịch vụ ăn uống theo cấp độ

Your browser does not support the audio element.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4358/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ".

Nội dung văn bản thể hiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây có diễn biến rất phức tạp, với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao.