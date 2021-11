F0 cộng đồng cao, Bạc Liêu dừng hoạt động karaoke, massage...

Your browser does not support the audio element.

Chiều 20/11, Chủ tịch UBND tỉnhBạc Liêu Phạm Văn Thiều quyết định cấp độ dịch mới, áp dụng từ ngày 21/11, trong đó cấp tỉnh thuộc vùng cam. Cấp độ này giữ nguyên so với quyết định một tuần trước.

Có 3 huyện vùng cam (TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Hồng Dân); 2 huyện vùng vàng (huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải); 2 huyện vùng xanh (huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long).

So với quyết định một tuần trước, vẫn có 3 huyện vùng cam, tuy nhiên chỉ có TP Bạc Liêu giữ nguyên, còn thị xã Giá Rai và huyện Hồng Dân từ vùng vàng lên vùng cam; huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải từ vùng cam xuống vùng vàng; huyện Vĩnh Lợi giữ nguyên vùng xanh, còn huyện Phước Long từ vùng vàng xuống vùng xanh.

Có 7 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ, 5 xã vùng cam, 22 xã vùng vàng, 30 xã vùng xanh. So với tuần trước, tăng 2 xã vùng đỏ, giảm 14 xã vùng cam, tăng 7 xã vùng vàng, tăng 19 xã vùng xanh.