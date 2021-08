F0 cố thủ không đi cách ly: 'Có bệnh tôi cũng không lây cho ai'

Trong đoạn clip, rất nhiều công an, nhân viên y tế đứng ngoài ngôi nhà đang bị khoá chặt bởi chiếc cổng sắt, xa xa bên trong là một người đàn ông (F0) đứng đôi co.

Người đàn ông nhất quyết cố thủ trong nhà, không chịu đi cách ly, còn vặn hỏi lại: "Chính quyền phải hỗ trợ, phải tạo điều kiện cho người dân chứ?".

F0 cố thủ trong nhà, nhất quyết không chịu đi cách ly

Bên ngoài cổng, lực lượng chức năng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Người ta đã hỗ trợ đưa xe đưa đón, cho ăn uống trong đó, bác sĩ lo hết rồi hỗ trợ như nào nữa? Theo dõi cho anh xem tình hình nó tiến triển ra sao còn kịp thời người ta xử lý cho anh. Y tế người ta đưa anh đi".