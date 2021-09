F0 có kết quả âm tính liệu đã an toàn?

Về vấn đề này, Ths.Bs Nguyễn Tiến Dũng - Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Kiến An, Hải Phòng, cho biết, khi mắc Covid-19, quan trọng nhất chính là sức khỏe ổn định. Các thống kê trên thế giới cho thấy có đến 81% ca nhiễm SARS-CoV-2 chỉ ở thể nhẹ và không triệu chứng, do vậy, dù có dương tính nhưng sức khỏe ổn định, bệnh nhân vẫn an toàn.